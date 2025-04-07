Лавров встретился с иностранными послами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждает вопросы евразийской безопасности с главами аккредитованных в Москве иностранных посольств. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она сопроводила публикацию фотографией, на которой Лавров стоит в окружении зарубежных послов.

7 апреля Лавров во время международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил, что в странах Прибалтики и на Украине открыто прославляют нацистов и их последователей. По словам российского министра, в мире множатся попытки сфальсифицировать историю.

До этого Захарова сообщила, что Лавров примет участие во встрече глав МИД Содружества Независимых Государств (СНГ), которая пройдет 11 апреля в Алма-Ате. По ее словам, на этой встрече главы МИД СНГ обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также сотрудничество стран Содружества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее посол назвал бесперспективным обсуждение безопасности в Европе без РФ.