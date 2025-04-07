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Песня российской группы стала популярной на Украине

Песня Homay башкирской группы Ay Yola возглавила чарт Apple Music на Украине
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ayyola.music/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Песня Homay башкирской группы Ay Yola заняла первое место в музыкальном чарте Apple Music на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Песня Homay башкирской группы AY YOLA из РФ заняла первое место в Apple Music на Украине», — отмечается в сообщении.

Ставшая популярной композиция Homay исполняется на башкирском языке.

2 апреля Ay Yola заняли седьмую строку в мировом чарте Shazam и обогнали по популярности хиты Леди Гаги и Кендрика Ламара, а после поднялись и на пятое место в рейтинге.

Накануне член Общественной палаты России и автор проекта «Звук Евразии» Маргарита Лянге объяснила мировой успех уфимской группы Ay Yola. Она считает, что творчество коллектива стало популярным на Западе благодаря вниманию музыкантов к собственному, башкирскому эпосу. По ее словам, «у нас в руках универсальный инструмент, и в России таких инструментов — 194, ведь именно столько у нас народов».

Ранее продюсер Ay Yola заявил, что песня Homay попала в нерв слушателя.

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