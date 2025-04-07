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Найден бюджетный способ оценить риск инфаркта и инсульта

АСС: анализ на белок тропонин точно предсказывает риск инфаркта и инсульта
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Pexels

Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины установили, что оценка уровня белка тропонина в крови может с высокой точностью прогнозировать риск сердечных приступов и инсультов. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологии (American College of Cardiology, АСС).

Тропонин — это белок, содержащийся в клетках сердечной мышцы. В норме он не попадает в кровь, но при повреждении сердца его уровень возрастает. Сегодня высокочувствительные анализы на тропонин активно применяются в больницах для диагностики инфарктов. Однако новое исследование показывает, что этот тест может быть полезен и для долгосрочной оценки риска — даже если у человека нет острых симптомов.

Ученые выяснили, что у людей с повышенным уровнем тропонина в крови вероятность перенести инфаркт или инсульт в течение ближайших 10 лет намного выше. Тест оказался особенно эффективным при анализе так называемой группы промежуточного риска — в нее входят 35% людей, у которых вероятность сердечно-сосудистого события в течение 10 лет составляет от 2,5 до 15%.

В рамках работы исследователи сопоставили данные о тропонине с традиционными факторами риска: возрастом, уровнем холестерина, артериальным давлением, наличием диабета, курением и другими. Результаты показали, что оценка уровня тропонина в крови повышает точность прогноза примерно в четыре раза по сравнению с ориентированием только на уровень холестерина.

Ученые отмечают, что тест на тропонин может стать доступной альтернативой дорогостоящим и трудоемким обследованиям. Он уже широко используется, стоит недорого и может значительно улучшить превентивную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний.

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