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В Пензе пенсионерка лишилась 11 млн рублей, желая поменять счетчик

В Пензе женщина отдала мошенникам более 11 млн рублей
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Стрингер/РИА Новости

Жительница Пензы лишилась более чем 11 миллионов рублей после общения с аферистами. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам пенсионерки, ей позвонила неизвестная и рассказала о необходимости сменить счетчик. Звонившая «записала» пострадавшую в очередь и выманила у нее код из сообщения.

Спустя некоторое время еще один злоумышленник представился сотрудником силового ведомства и заявил, что кто-то якобы пытался взломать счета женщины.

Чтобы спасти накопления, пострадавшая отправила все сбережения на «безопасный» счет. Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут причастных лиц. За подобное преступление злоумышленник может получить до десяти лет лишения свободы.

До этого в Казахстане женщина едва не отдала деньги мошенникам. Неизвестные писали местной жительнице от лица актера Киану Ривза, и, ссылаясь на сложную жизненную ситуацию, просили средства. Преступление предотвратили сотрудники банка.

Ранее украинцы стали жертвами мошенников в Польше.

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