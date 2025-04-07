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В Москве пьяный иностранец изнасиловал знакомую

В Москве иностранца задержали за изнасилование знакомой
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Shutterstock

В Москве мужчина стал фигурантом уголовного дела после изнасилования женщины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в квартире дома на шоссе Энтузиастов. По версии следствия, иностранец напал на знакомую и, угрожая, изнасиловал. Помимо этого, обвиняемый совершил другие насильственные действия сексуального характера. В момент инцидента он был пьян.

Пострадавшая обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему уже предъявили обвинения.

«В ближайшее время следователи столичного СК намерены ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

До этого восьмиклассница обвинила отчима в изнасиловании. По ее словам, мужчина надругался над ней, когда они находились в гостях у бабушки. После опроса отчима отпустили, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее группа мужчин взяла 19-летнюю девушку в плен и в течение недели насиловала ее.

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