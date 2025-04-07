Мошенники стали использовать фейковые лотереи для обмана россиян

МВД: лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем

Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам. Об этом сообщила пресс-служба Управления по борьбе с киберпреступлениями (УКБ) МВД.

«Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам-рассылки. В примере — стандартная мошенническая лотерея», — говорится в сообщении.

Россиянам рассылают некую лотерею, напоминающие казино. После вращений пользователь обязательно оказывается «победителем», но для вывода якобы выигранных денег необходимо оплатить пошлину. Так мошенники и получают деньги россиян.

Недавно жительница Пензы лишилась более 11 миллионов рублей после общения с аферистами. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого в Казахстане женщина едва не отдала деньги мошенникам. Неизвестные писали местной жительнице от лица актера Киану Ривза, и, ссылаясь на сложную жизненную ситуацию, просили средства. Преступление предотвратили сотрудники банка.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с липовыми QR-кодами в подъездах.