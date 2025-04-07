Разведка ФРГ отвергла причастность России к теракту в Мангейме

Сообщения немецких СМИ о якобы причастности России к прошлогоднему теракту в городе Мангейме являются мнимыми, так как основаны на недостоверных данных. Об этом в беседе с агентством Reuters заявил представитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

«Результаты из Google Trends не подходят для представленных методов анализа и оценки и не могут использоваться в качестве достоверных данных», — отметил он.

По словам представителя разведки, расследование журналистов в целом следует поставить под сомнение, так как оно основано на выборочной информации и рассчитано на основе их вероятности. Кроме того, в нем не учитываются «артефакты» и погрешности. Якобы связь РФ с терактом можно экстраполировать и на другие страны, поэтому привязка конкретно к Москве нерелевантна, заключил эксперт.

Речь идет о сюжете телеканала ZDF, который выпустил расследование о теракте в Мангейме, основанное на поисковых запросах из России на тему инцидента, которые были сделаны якобы за несколько дней до случившегося.

В мае 2024-го уроженец Афганистана напал с ножом на немецкого политика, критика ислама Михаэля Штюрценбергера в городе Мангейм. Помешать ему попытался уроженец Ирака, однако полицейские перепутали его с нападавшим и скрутили. В это время преступник нанес тяжелые ранения сотруднику полиции.

После инцидента в стране заговорили о возможном изменении миграционной политики.

Ранее в Германии полиция задержала двух человек после стрельбы у здания суда.