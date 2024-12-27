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Аэропорт Сыктывкара восстановил работу после сообщения о «минировании»

В Сыктывкаре аэропорт заработал в штатном режиме после проверки
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Республике Коми аэропорт Сыктывкара, в котором ранее ограничили работу из-за сообщения о минировании, заработал в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную аэропорта.

По данным представителей воздушной гавани, профильные службы провели проверки.

«Сейчас мы работаем в штатном режиме», — сообщили в справочной.

До этого Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сняты.

Также сообщалось, что ограничения на работу аэропортов в городах Сочи и Казань, которые временно не принимали и не отправляли самолеты, сняли в 9:15 мск и 10:00 мск соответственно. В обоих случаях ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Рано утром 27 декабря в двух российских аэропортах ввели ограничения на работу. Речь идет о воздушных гаванях в городах Волгоград и Астрахань, которые возобновили прием и отправку самолетов в 6:40 мск.

Ранее в казанском аэропорту из-за введенных ограничений задержали или перенесли 11 рейсов.

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