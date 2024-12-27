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В аэропорту Казани из-за ограничений задержаны три рейса

Три рейса задержаны в аэропорту Казани, 8 перенесены из-за ограничений
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Shutterstock/imfaydez

Три рейса задержаны в аэропорту Казани, еще восемь перенесены из-за введенных ограничений. Это следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта.

На вылет задержаны самолеты в Стамбул и два в Москву.

Ранее в казанском аэропорту ввели ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов. Он временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аналогичное ограничение было введено в аэропорту Сочи. Предварительно, это связано с атаками БПЛА.

Утром российское Минобороны сообщило, что за ночь над пятью российскими регионами сбили 13 украинских беспилотников.

Накануне план «Ковер» вводился во всех московских аэропортах, а также в аэропорту Калуги. Ограничения были введены в связи с угрозой атак БПЛА.

Ранее несколько квартир в казанском ЖК получили повреждения при атаке БПЛА.

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