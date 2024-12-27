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Сняты ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы

Сняты ограничения на полеты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы, сняты. Сообщение приводит РИА Новости.

«Временные ограничения сегодня вводились (сейчас сняты) также в трех аэропортах Северо-Кавказского федерального округа», — заявили в Росавиации.

Во Владикавказе ограничения были сняты в 09:45 по московскому времени, в Грозном — в 10:30, в Махачкале — в 11:00.

Также сообщалось, что ограничения на работу аэропортов в городах Сочи и Казань, которые временно не принимали и не отправляли самолеты, сняли в 9:15 мск и 10:00 мск соответственно. В обоих случаях ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Рано утром в пятницу, 27 декабря, в двух российских аэропортах ввели ограничения на работу. Речь идет о воздушных гаванях в городах Волгоград и Астрахань, которые возобновили прием и отправку самолетов в 6:40 мск.

Ранее компания El Al отменила рейсы Тель-Авив — Москва из-за ЧП под Актау.

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