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Аэропорты в двух городах РФ возобновили работу в штатном режиме

Росавиация: в Сочи и Казани сняли ограничения на работу аэропортов
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Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на работу аэропортов в городах Сочи и Казань, которые временно не принимали и не отправляли самолеты, сняли в 9:15 мск и 10:00 мск соответственно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, в обоих случаях ограничения вводились ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Рано утром 27 декабря в двух российских аэропортах ввели ограничения на работу. Речь идет о воздушных гаванях в городах Волгоград и Астрахань, которые возобновили прием и отправку самолетов в 6:40 мск.

В тот же день были временно закрыты аэропорты в Казани и Сочи. Как рассказал Кореняко, ограничения на их работу начали действовать около 5:00 мск.

Позже Telegram-канал Baza написал о введении плана «Ковер» на территории трех российских аэропортов — в городах Грозный, Махачкала и Самара. Однако в пресс-службе Росавиации опровергли информацию о закрытии самарской воздушной гавани, все это время она работала в обычном режиме.

Ранее в казанском аэропорту из-за введенных ограничений задержали или перенесли 11 рейсов.

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