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Стало известно, что россияне будут загадывать в новогоднюю ночь

«Работа.ру»: 72% россиян загадают здоровье для себя и близких в новогоднюю ночь
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (72%) россиян планируют загадать под Новый год здоровье для себя и близких. Это показало исследование аналитиков сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомился RT. В нем приняли участие более 3,5 тыс. человек.

Еще 37% опрошенных хотят попросить спокойного года без потрясений, 36% — собственного счастья.

«В топ-5 самых популярных вариантов вошли и материальные блага: найти чемодан с 1 млн рублей (25%) и покупка недвижимости или автомобиля (24%)», — говорится в исследовании.

23% респондентов хотели бы найти свое призвание, чуть меньше, 20% — отправиться в путешествие мечты. 15% участников опроса загадают в новогоднюю ночь найти свою любовь, 7% — поработать весь год на удаленке, 4% — завести домашнее животное.

Исследование онлайн-школы английского языка Skyeng до этого показало, что почти треть (31%) россиян хотят загадать под Новый год побольше путешествовать и открывать новые места. Еще 30% опрошенных хотели бы начать регулярно заниматься спортом и улучшить питание, 25% — начать изучать английский язык, 20% — найти новое хобби.

Ранее стало известно, что россияне пообещали себе сделать в новом году.

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