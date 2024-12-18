Стало известно, что россияне пообещали себе сделать в новом году

Пятая часть (18%) россиян пообещала себе начать копить деньги в новом 2025 году, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,1 тыс. человек.

Они признались, что часто совершают необдуманные и ненужные покупки, однако в следующем году хотят тщательнее подходить к планированию бюджета. 14% опрошенных дали себе обещание не откладывать дела на потом и стать более собранными и организованными, по 13% — хотят отказаться от вредных привычек и начать заниматься спортом. Еще 12% респондентов мечтают чаще проводить время с семьей и родными.

8% пообещали себе найти новую работу, наладить личную жизнь или больше времени уделить любимому хобби. Оставшиеся 6% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что хотели бы больше отдыхать или уделять время здоровью.

Накануне мотивационный тренер Олеся Валиуллова говорила, что новогодние желания лучше прописывать на бумаге, начать делать это можно уже сейчас. По ее словам, желание важно правильно сформировать — оно должно быть конкретным и подробным, а также приносить положительные эмоции. Так, например, если хочется купить автомобиль, нужно прописать его цвет, марку и объем двигателя.

Ранее стало известно, сколько россиянам нужно денег на идеальный Новый год.