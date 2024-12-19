Россияне рассказали, какие желания они загадают под Новый год

Почти треть (31%) россиян хотят загадать под Новый год побольше путешествовать и открывать новые места. Это показало исследование онлайн-школы английского языка Skyeng, результаты которого есть в распоряжении Life. В нем приняли участие более 1,2 тыс. человек старше 18 лет из российских городов-миллионников.

Еще 30% опрошенных хотели бы начать регулярно заниматься спортом и улучшить питание, 25% — начать изучать английский язык, 20% — найти новое хобби. Среди тех, кто хочет изучить английский, 16% планируют улучшать разговорные навыки, 13% — ежедневно заниматься им по 15—30 минут.

«Каждый Новый год мы наблюдаем традиционный приток студентов. Это связано с тем, что многие ставят изучение английского в список новогодних обещаний. Чтобы избежать падение мотивации, важно интегрировать изучение языка в повседневную жизнь — даже 15–30 минут в день могут дать ощутимый результат и помогая постепенно двигаться к цели», — отметила менеджер по продукту в Skyeng Марина Евстратова.

Опрос kp.ru до этого показал, что пятая часть (18%) россиян пообещала себе начать копить деньги в новом 2025 году. Они признались, что часто совершают необдуманные и ненужные покупки, однако в следующем году хотят тщательнее подходить к планированию бюджета. 14% опрошенных дали себе обещание не откладывать дела на потом и стать более собранными и организованными.

Ранее россиянам рассказали, как правильно загадывать новогодние желания.