Экс-замгендиректора Корпорации развития Курской области останется в СИЗО

Курский областной суд оставил под стражей бывшего заместителя генерального директора государственного АО «Корпорация развития Курской области» Игоря Грабина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Грабин останется под стражей до 4 февраля.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Как считает следствие, в 2023 году Грабин заключил договор и оплатил коммерческой организации работы по возведению на границе фортификационных сооружений. По факту они были построены и оплачены другой фирмой.

По версии МВД, это привело к необоснованной трате бюджетных 173 миллионов рублей.

20 декабря Ленинский суд Курска арестовал генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина.

Его также обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

По данным Telegram-канала Mash, не так давно Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ. Источник утверждает, Лукин хвастался этой медалью и был уверен, что его не арестуют.

Ранее Хинштейн пообещал проверить «Корпорацию развития Курской области».