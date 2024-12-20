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Главу Корпорации развития Курской области арестовали

Суд арестовал главу Корпорации развития Курской области Лукина
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АО «Корпорация развития Курской области»

Ленинский суд Курска арестовал генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Мужчина будет находиться под стражей два месяца.

20 декабря сообщалось, что в Курске задержали главу Корпорации развития, строившей оборонительные сооружения в приграничье. Лукина обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, его действия привели к «необоснованному расходованию» 173 млн рублей. В квартире и загородном доме Лукина при обыске нашли 1,7 млн рублей наличными и коллекцию часов стоимостью более $100 тыс.

По данным Telegram-канала Mash, не так давно Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ. Источники канала утверждают, что чиновник хвастался наградой и был уверен, что его не арестуют, несмотря на отставку прошлого губернатора Курской области Алексея Смирнова.

В СИЗО уже находится заместитель гендиректора Корпорации развития Игорь Грабин, который проработал в должности чуть больше полугода. Mash писал, что он фактически не работал в организации, а отвечал только за вывод средств.

Ранее Хинштейн предложил курским чиновникам «покаяться на берегу» за свои «грехи».

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