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Хинштейн отреагировал на арест гендиректора «Корпорации развития Курской области»

Хинштейн пообещал проверить «Корпорацию развития Курской области»
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Правительство Курской области продолжит оказывать полное содействие следственным и правоохранительным органам в борьбе с коррупцией и должностными преступлениями. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, комментируя арест гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина.

«Каждый, кто нарушает закон, должен понимать, что не будет никакого снисхождения, особенно в отношении таких важных для курян вопросов, как строительство фортификационных сооружений», — заявил Хинштейн.

Он также подчеркнул, что в рамках данных следствия необходимо соблюдать принцип презумпции невиновности.

«Считать кого-либо виновным преждевременно, окончательное решение примет суд», — добавил губернатор.

В связи с арестом двух руководителей АО «Корпорация развития Курской области» (генерального директора и его бывшего заместителя), Хинштейн принял решение инициировать комплексную проверку деятельности Корпорации, включая её финансово-хозяйственные аспекты.

Сообщение о проведении проверки будет направлено в прокуратуру в понедельник, сообщил губернатор.

Лукина арестовали 20 декабря. Мужчина будет находиться под стражей два месяца. По версии следствия, его действия привели к «необоснованному расходованию» 173 млн рублей.

Ранее в Курской области завели дело из-за завышения стоимости по госконтрактам.

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