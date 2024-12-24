Прибыль банковского сектора РФ достигла 518 млрд рублей

Российский банковский сектор достиг рекордной чистой прибыли в ноябре 2024 года, составившей 518 миллиардов рублей. Значительный вклад в этот рост внесла валютная переоценка, вызванная ослаблением рубля, говорится в сообщении регулятора.

«Прибыль банковского сектора увеличилась до 518 млрд рублей во многом благодаря валютной переоценке, а также разовому восстановлению резервов по корпоративным кредитам», — подчеркнули в Банке России.

20 декабря Центральный банк заявил, что на следующем заседании совета директоров, которое состоится 14 февраля, оценит необходимость повышения ключевой ставки с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции. В тот же день Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%. Центробанк объяснил свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

До этого Bloomberg со ссылкой на источники написало, что российские чиновники и предприниматели регулярно жалуются президенту Путину на беспрецедентное повышение ключевой ставки Банком России.

В Центробанке рассказали, когда в России снизится инфляция.