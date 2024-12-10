Банк России объяснил обвал рубля в ноябре

Российский рубль резко ослаб относительно основных иностранных валют в ноябре из-за новых американских санкций и действий некоторых компаний из нефинансового сектора, которые покупали валюту для погашения обязательств перед российскими кредитными организациями. Такое объяснение содержится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Центробанком.

По сведениям Банка России, за месяц национальная валюта просела относительно американского доллара на 11% и на 8,4% к китайскому юаню.

Как уточнили в регуляторе, к такому развитию событий привели американские рестрикции, которые затронули процесс международных расчетов, что, в свою очередь, увеличило сроки поступления выручки от продажи товаров за границу и повлияло на волатильность валютного рынка.

ЦБ отметил, что в ноябре чистые продажи валюты 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров упали на 23% к октябрю, до $8 млрд.

Для сокращения волатильности Центральный банк сначала поставил на паузу закупку иностранной валюты до конца текущего года в рамках зеркалирования операций Минфина, но вскоре продолжил ее продажи. Это привело к тому, что в начале месяца рубль укрепился, отыграв ослабление.

Министерство финансов США сообщило о введении санкций против российского Газпромбанка 21 ноября. Под ограничения попали также БКС-банк, «Центрокредит» и ряд других финансовых учреждений.

Ранее были названы условия возвращения курса доллара к уровням 2021 года.