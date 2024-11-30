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У китайских экспортеров возникли сложности из-за ослабления рубля

SCMP: экспортеры из КНР приостанавливают торговлю в России из-за обвала рубля

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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

У экспортеров из КНР в РФ возникли сложности из-за ослабления рубля. Об этом пишет South China Morning Post.

«Резкое обесценивание российского рубля и растущие ожидания девальвации вызвали широкое беспокойство среди китайских экспортеров, что побудило многих приостановить продажи на российских платформах электронной коммерции», — говорится в сообщении издания.

До этого курс юаня на Мосбирже вырос до 15,13 рубля, впервые с марта 2022 года превысив отметку в 15 рублей.

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин высказывал мнение, что падение курса рубля связано с повышением ключевой ставки Центробанком. Он отметил, что повышение ключевой ставки на фоне искусственно созданного денежного голода приводит не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля.

Ранее Центробанк оценил влияние новых санкций на курс рубля.

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