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В Якутии нашли уникально сохранившуюся тушу мамонтенка

РИА: в Якутии нашли сохранившуюся тушу мамонтенка возрастом более 50 тыс. лет
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии. Об этом сообщил РИА Новости заведующий музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов.

Заднюю и переднюю части мамонтенка нашли местные жители в июне 2024 года в местности Батагайка Верхоянского района. Во время вытаивания туша разделилась на две части: сначала оттаяла передняя часть, но под своей тяжестью она провалилась. В то же время задние конечности, тазовая часть еще были закованы в мерзлоте.

«Местные жители, соорудив из подручных средств носилки, подняли на поверхность находку, поместили в ледник, сообщили нам, и мы уже начали вести с ними переговоры, чтобы получить ее на исследование», — рассказал ученый.

По словам Чепрасова, геологический возраст находки, предположительно, 50 тысяч лет. Высота мамонтенка в холке составляет 120 см, а длина — менее 2 метров.

В октябре тушу доставили в Якутск. В лаборатории СВФУ начали предварительные генетические исследования. Ученые определили, что это самка возрастом около года. Мамонтенка назвали Яной в честь одноименной реки. Чепрасов обратил внимание, что это одна из лучших когда-либо найденных в мире находок туши мамонта. Всего в мире на сегодняшний день нашли шесть останков мамонтов, из них пять — в России.

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