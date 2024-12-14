ДНК загадочной женщины помогла найти связь между древнейшими людьми Европы

Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка смогли установить связь между найденными 50 лет назад в чешской пещере Златый кунь останками древней женщины и людьми, обитавшими в Европе около 45 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Благодаря анализу ДНК археологи определили возраст находки и связали ее с другими древними людьми, жившими в 230 километрах от места захоронения, в немецкой пещере Ранис. Там ученым удалось найти ключицы четырехлетней девочки. Рядом была похоронена ее мать, оказавшаяся родственницей загадочной женщины из Златого кунья.

«Эти результаты поразительны, — сообщил палеогенетик Ариф Сюмер, один из авторов исследования. — Мы впервые с такой точностью определили генетические связи между ранними группами Homo sapiens в Европе».

Первые европейцы были частью небольшой популяции, насчитывающей около 200 человек. Они жили в небольших группах, которые иногда объединялись для обмена генами. Археологические находки, включая характерные каменные орудия, указывают на их высокую мобильность: эти группы перемещались от Великобритании до Польши в поисках пищи, следуя за стадами мамонтов и северных оленей.

Результаты исследования подтвердили, что женщины и девочка принадлежали к данной популяции, а также доказали, что первые современные люди активно взаимодействовали с неандертальцами. Анализ участков неандертальской ДНК показал, что смешение двух видов произошло всего за 80–100 поколений до времени жизни найденной женщины, то есть примерно 45 тысяч лет назад.

Однако популяция не оставила следов в генах современных людей. Ученые полагают, что эти небольшие группы вымерли около 40 тысяч лет назад из-за климатических изменений или других факторов.

«Эти находки напоминают нам, как хрупка была жизнь первых Homo sapiens в Европе», — отметил археолог Дамьен Флас, другой соавтор исследования.

Открытие может добавить новые главы в историю человеческой эволюции.

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