Путин похвалил Тыву и Чечню

Путин привел Тыву и Чечню в пример как регионы с высокой рождаемостью

Президент России Владимир Путин привел Тыву и Чечню в пример как регионы с высокой рождаемостью, отметив, что этот показатель зависит от крепости семей, а не уровня доходов. Об этом Путин заявил на заседании Государственного совета в Кремле, передает ТАСС.

«Самая высокая рождаемость у нас в Чечне и Тыве. Средний доход на душу населения в Российской Федерации — 61 197 рублей. Разницу чувствуете?» — заявил Путин.

Этими словами Путин возразил в ответ на заявление участников заседания о необходимости материального поощрения рождаемости — президент добавил, что в III квартале 2024 года средний доход составил 42,9 тыс. в Чечне и 32,1 тыс. рублей в Тыве соответственно.

В качестве наименее эффективных регионов с точки зрения рождаемости Путин привел в пример Москву и Санкт-Петербург, города с наибольшим средним доходом среди населения России.

До этого Владимир Путин заявил, что причины негативных тенденций в текущей демографической ситуации в России лежат в событиях XX века.

Ранее Путин обозначил условие для прироста населения России.