Путин назвал причины демографического провала в России

Причины текущей демографической ситуации в РФ связаны с внутриполитическими событиями, которые начались в России после Первой мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, российский ученый Дмитрий Менделеев прогнозировал, что к началу XXI века численность населения России достигнет 600 млн человек.

Путин отметил, что прогноз химика сбылся бы, если бы не Первая мировая война, в ходе которой революционно настроенные силы раскачали внутриполитическую ситуацию и инициировали Гражданскую войну, в результате которой Россия потеряла чуть ли не 10 миллионов человек — больше, чем в Первую мировую.

Следующая демографическая яма произошла в ходе Великой Отечественной войны, сказал президент. Потом в 90-х снова раскачали внутриполитическую ситуацию, что привело к развалу СССР и очередному провалу в демографии, добавил президент.

«Потому что уровень планирования для рядового гражданина сводится к нулю, непонятно для рядового человека, что будет завтра. О чем же можно говорить и как можно планировать семью?» — сказал Путин.

19 декабря Путин заявил во время прямой линии, что для регионов с низким уровнем рождаемости будет создана программа поддержки. Президент уточнил, что таких таких субъектов в России около 35 и сейчас для них создается отдельная программа поддержки с объемом финансирования в 75 млрд рублей на ближайшие годы. По словам российского лидера, с демографией все нормально только в двух субъектах РФ — речь о Чечне и Туве.

Ранее Путин обозначил условие для прироста населения России.