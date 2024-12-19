Путин обозначил условие для прироста населения России

Чтобы обеспечить воспроизводство населения России, нужно повысить рождаемость, заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Рост демографии в России упал до 1,41%. Это мало. Нам нужно поднять коэффициент рождаемости до 2,3%», — отметил российский лидер.

Он также пообещал продолжать работу над совершенствованием мер, направленных на улучшение демографической ситуации в стране.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого демограф, ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии Национального исследовательского университета РАНХиГС Андрей Коротаев заявил, что в России необходимо принимать определенные меры, чтобы повышать рождаемость. В частности, демограф предложил увеличить размер материнского капитала на третьего ребенка.

Системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина называла важным фактором повышения рождаемости предсказуемость жизни и стабильность.

Ранее Путин заявил о сохранении в России семейной ипотеки.