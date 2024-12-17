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Американка сэкономила $20 тысяч, находя новогодние подарки в мусорных баках

Mirror: в США женщина ищет новогодние подарки в мусорных баках и экономит около $20 тыс.

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Американка сэкономила $20 тысяч, роясь в мусорных баках в поисках рождественских подарков и украшений, пишет Mirror.

Мелани Диас из Флориды рассказала, что ищет новогодние подарки в мусорных баках. По словам женщины, таким образом она находила практически все: от венков до игрушек.

«Мне даже однажды пришлось взять с собой семью, чтобы помочь мне, потому что там было много всего», — вспоминает американка.

Таким образом, уверяет Мелани, ей удалось сэкономить за два года на подарках около $20 тысяч.

«Я нахожу рождественские рубашки и рождественские украшения для стола или рождественские вещи для кухни и тому подобное», — поделилась женщина.

При этом Диас признается, что получает радость не только от существенной экономии средств, но и от того, что она придает выброшенным вещам вторую жизнь.

«Я не продаю ничего из того, что нахожу. Определенно, рождественские елки и украшения — мои любимые», — заключила она.

Женщина бросила работу, чтобы стать «украшательницей рождественских елок».

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