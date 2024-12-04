Женщина бросила работу, чтобы стать «украшательницей рождественских елок»

Женщина из Англии бросила работу, чтобы стать «украшательницей рождественских елок», пишет Daily Star.

Салли-Энн Лонг, ранее работавшая профессиональным уборщиком, уволилась и теперь помогает семьям украшать рождественские елки. Британка говорит, что многие люди находят данный процесс очень трудоемким и непосильным, потому она решила на этом заработать.

За свои услуги женщина берет от £90 до £120, в зависимости от размера дерева. В эту цену входит также распутывание гирлянд, мишуры и «распушивание» елки. Но ее работа не ограничивается лишь елками — британка также предлагает услугу по украшению рождественских столов в домах своих клиентов.

«Я наслаждаюсь радостью на лицах моих клиентов, когда я вижу, как их дома превращаются в праздничный мир»,— рассказала она.

Когда праздничный сезон заканчивается и наступает январь, Лонг предлагает услуги по разбору елок и упаковке украшений.

«Это уже не так весело, как сам процесс украшения, и многие люди предпочитают не заниматься этим самостоятельно», — добавила она.

Женщина помыла искусственную елку и удивила соцсети количеством грязи на ней.