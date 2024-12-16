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Россиян призвали пользоваться отечественными онлайн-платформами

Эксперт РОЦИТ Смоляков: отечественные площадки стремятся обеспечить прозрачность

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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Российские онлайн-платформы регулярно делают шаги навстречу своим пользователям. Об этом рассказал эксперт РОЦИТ, первый вице-президент и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков.

По его словам, отечественные площадки не просто предлагают конкретные технологии, но и стремятся обеспечить прозрачность и удобство.

«На западных площадках мы такого отношения не видели – они скорее диктуют свои условия и не особо разбираются в потребностях местных рекламодателей. А вот наши компании чутко реагируют на запросы рынка, предлагают новые инструменты и создают возможности для роста даже в сложных условиях», — сказал он.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов подчеркнул, что отечественные онлайн-платформы нацелены на создание комфортной онлайн-среды для пользователей, авторов контента и рекламодателей.

«Большое количество авторов контента, активный рост аудитории наших платформ – это огромные возможности для рекламодателей продвигать свои продукты, находить новых покупателей. Кроме того, не стоит забывать, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы в запрещенных социальных сетях в России. Поэтому рекламодателям стоит учесть это на будущее», — добавил он.

Как сообщает ТАСС, ежемесячная аудитория Rutube превысила 70 млн пользователей, а ежедневная достигла 14 млн. При этом с момента запуска в 2023 году приложение «VK Видео» было установлено более 44 млн раз, а активная месячная аудитория сервиса в 2024 году составила 72,2 млн человек.

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