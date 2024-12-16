В Африке произошел разлив нефти

Разлив нефти произошел в районе дельты реки Нигер на терминале нефтегазовой компании Shell, заявил пресс-секретарь местного агентства по делам торгового флота и безопасности (NIMASA) Эдвард Осаджи. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что инцидент произошел из-за разрыва трубопровода в нигерийском штате Риверс.

Осаджи подчеркнул, что Shell оперативно перекрыла трубопровод и установила заграждения, чтобы обезопасить близлежащие населенные пункты.

В текущий момент агентство вместе с нефтегазовой компанией работают над оценкой масштабов разлива и выработкой последующих действий, добавил пресс-секретарь.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Росморречфлота, причиной произошедшего стал шторм. На борту судов находились команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.

В МЧС сообщили, что один из танкеров получил повреждения и сел на мель, а второй в результате произошедшего лег в дрейф. В ликвидации последствий ЧП принимают участие 50 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники.

Ранее в Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов.