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В МЧС РФ раскрыли подробности о крушении танкеров в Керченском проливе

МЧС: к ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе привлекли более 50 человек

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Телеграм-канал «Mash»

Более 50 сотрудников экстренных служб принимают участие в ликвидации последствий ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении уточняется, что специалисты задействовали 11 единиц техники.

«Танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель; танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф», — добавили в ведомстве.

15 декабря два российских танкера потерпели крушение в акватории Керченского пролива. По информации Telegram-канала SHOT, разбушевавшиеся морские волны пробили «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в нескольких километрах от берега.

После этого к месту происшествия направились вертолет Ми-8 с сотрудниками экстренных служб на борту и спасательный буксир «Меркурий». Telegram-канал Baza написал, что всего на тонущих судах находились 27 человек. При этом восьмерых из них уже эвакуировали.

Как отметили журналисты, всего танкеры перевозили свыше восьми тысяч тонн мазута. В настоящее время есть риск, что нефтепродукты выльются в Керченский пролив.

Ранее в Мурманской области перевернулось судно с десятью туристами на борту.

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