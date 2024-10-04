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В Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов

МВД: в акватории Кронштадтской гавани произошел разлив нефтепродуктов

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Транспортная полиция СЗФО

В акватории Кронштадтской гавани, произошел разлив нефтепродуктов, проводится проверка. Об этом сообщила в Telegram-канале транспортная полиция Северо-Западного федерального округа.

«В ходе выезда на место происшествия установлено, что из распиленного судна, наполовину погруженного в воду, со всех сторон вытекают нефтепродукты», — уточняется в сообщении.

Специалисты собрали на месте происшествия образцы горюче-смазочных материалов (ГСМ) для проведения экспертизы.

До этого после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в морском порту «Кавказ» произошел разлив нефтепродуктов, там вводился особый режим.

В июне во время погрузки нефтеналивной баржи на реке Лене произошел разлив топлива. После этого загрузка была остановлена путем перекрытия запорной арматуры. Был также введен план ликвидации разливов топлива.

Ранее России предрекли заметное снижение добычи нефти.

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