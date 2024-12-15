У парламента Грузии завершилась очередная акция протеста

У грузинского парламента завершилась начавшаяся утром акция протеста, передает ТАСС.

По информации агентства, митингующие стали собираться у здания парламента рано, с 08:00 мск. В это время там началось голосование на выборах президента. Они впервые были непрямыми, президента выбирала коллегия выборщиков, состоящая из депутатов различных органов.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе намеревался зажечь огни на новогодней елке, установленной перед зданием парламента, несмотря на акцию протеста.

До этого действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые прокомментировала прошедшие в стране президентские выборы.

Она также выразила благодарность тем, кто отказывается признавать легитимность состоявшегося голосования.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Ранее власти Тбилиси посоветовали оппозиции не взбираться на новогоднюю елку.