Власти Тбилиси посоветовали оппозиции не взбираться на новогоднюю елку

Мэрия Тбилиси посоветовала оппозиционерам не взбираться на новогоднюю елку, пишет издание Formula.

«Призываем участников акции протеста ни при каких обстоятельствах не подниматься на упомянутую конструкцию», — говорится в сообщении.

В администрации грузинской столицы уточнили, что подниматься на новогоднюю ель не стоит из соображений собственной безопасности. Кроме того, монтаж елочной конструкции возле парламента не завершен и небезопасен.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что МВД Грузии за пять дней нейтрализовало возможности оппозиции по совершению насилия, что помогло избежать «майдана».

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее в Грузии объяснили, почему Украину не берут в НАТО.