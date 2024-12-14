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Зурабишвили впервые прокомментировала состоявшиеся выборы президента Грузии

Зурабишвили о выборах президента Грузии: никто никого не выбирал

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РИА Новости

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые прокомментировала прошедшие в стране президентские выборы. Ее слова передает Ura.ru.

«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», — сказала она, выступая перед протестующими в центре Тбилиси.

Зурабишвили также выразила благодарность тем, кто отказывается признавать легитимность состоявшегося голосования.

До этого Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, где собрались протестующие.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после окончания срока своих полномочий, поскольку не считает предстоящие выборы легитимными.

Кавелашвили — бывший футболист, он играл за тбилисское «Динамо», «Манчестер Сити», был чемпионом России в составе владикавказской «Алании». С 2016 года был депутатом.

Ранее премьер Грузии заявил, что страна сделает все для членства в ЕС.

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