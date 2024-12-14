В Грузии избран новый президент

Кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили получил необходимые 200 голосов для избрания президентом Грузии, свидетельствуют результаты подсчета голосования. Озвучивание результатов транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа страны.
Всего было подано 225 бюллетеней, из которых один оказался недействительным.
В субботу президентские выборы начались в парламенте Грузии. В этот раз они прошли по новой системе: впервые в истории главу государства выбирало не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.
Утром 14 декабря несколько сотен протестующих собрались у парламента Грузии, в здании которого прошли выборы президента.
13 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий. По ее мнению, предстоящие выборы нелегитимны и являются «пародией».
Ранее Зурабишвили предрекли судьбу Тихановской.