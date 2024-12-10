В Подмосковье запустили разворотную эстакаду между «Каширкой» и А-105, которая обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы. Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Московской области.

Также для повышения пропускной способности в ближайшее время будет ликвидирован светофор и левоповоротный съезд на ул. Газовиков в сторону п. Развилка. Вместе с тем завершается строительство разноуровневой развязки на пересечении Володарского и Каширского шоссе, работы на которой ведутся в рамках II этапа реконструкции «Каширки». Ее запустят в первом квартале 2025 года.

«Все бетонные работы строители закончат зимой и при первой возможности застелют асфальт – в конце февраля или первой декаде марта. Таким образом, следующий этап очень важной реконструкции также будет завершен», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в следующем году планируется перейти к 3 этапу — расширению Старокаширского шоссе. При этом, по его словам, 4 этап, который включает выезд из Видного со строительством развязки, начнут во втором полугодии 2025 года.

«Кроме того, в конце декабря мы также запускам здесь первые 16 км концессионной дороги — Южно-Лыткаринского шоссе. Все это масштабные работы. Городской округ растет и требует очень заметных инвестиций в инфраструктуру, в том числе дорожную», — добавил глава региона.

Губернатор отметил, что в ближайшее время будут запущены Мытищинская хорда, которая свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, а также расширенное Пироговское шоссе в 4 полосы. Кроме того, в Одинцовском городско округе на ЦКАДе в конце этого года будет запущен большой путепровод в Малых Вяземах.

«Большая работа предстоит и в следующем году, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все эти региональные дороги сложны тем, что большое количество коммуникаций строители вынуждены переносить – это самое трудное. Постелить асфальт или сделать сам ход не так сложно, как осуществить подготовительные работы, которые порой не заметны для людей. Но строители очень часто сталкиваются с этим вызовом», — добавил он.