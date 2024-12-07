В Госдуме назвали сроки начала выплат проиндексированных пенсий

Работающим и неработающим пенсионерам начнут выплачивать проиндексированные пенсии уже в декабре. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он обратил внимание, что согласно действующему законодательству, с 1 января 2025 года пенсионеры должны получать проиндексированные пенсии.

«Учитывая то, что январские праздники продолжительные, соответственно, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, ведь у нас пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце. Те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде», — сказал депутат.

По его словам, мера затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. В бюджет заложены средства на это, отметил парламентарий.

В декабре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 1 января 2025 года страховые пенсии граждан России проиндексируют на 7,3%.

В этом же месяце доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева сказала, что с 1 апреля следующего года на рекордные 14,75% возрастут социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Ранее были названы пять главных проблем российской пенсионной системы.