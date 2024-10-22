Названы пять главных проблем российской пенсионной системы

Первая проблема российской пенсионной системы — ограничение по количеству пенсионных баллов для работающих пенсионеров. Сейчас они могут получить максимум 3 балла в год, в то время как остальные граждане — 10. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Балынин предложил отменить это ограничение, что может быть легко реализовано через корректировку федерального закона «О страховых пенсиях».

Вторая проблема — отсутствие влияния продолжительности страхового стажа на размер пенсии. Экономист счел нужным ввести дополнительный повышающий коэффициент за каждый год стажа свыше 25 лет.

«Например, за каждый год стажа после 25 лет можно было бы увеличить количество пенсионных коэффициентов на 1%, а за стаж свыше 35 лет — на 2%. Это стимулирует людей дольше оставаться в трудовой деятельности», — отметил Балынин.

Третья проблема — разница в возрасте выхода на пенсию для мужчин и женщин. Балынин уверен, что возраст выхода на пенсию должен быть одинаковым для всех, независимо от пола.

«Следует исходить из принципа справедливости: либо одинаковый возраст для всех, либо более ранний выход на пенсию для мужчин из-за их более короткой продолжительности жизни», — подчеркнул экономист.

Четвертая проблема — пониженные тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Экономист предложил пересмотреть льготы, оставив их только для тех, кто производит продукцию, важную для технологического лидерства страны. По оценке Балынина, это даст бюджету дополнительные 700 млрд рублей, которых хватит на разовую выплату по 25 тыс. рублей всем пенсионерам.

Пятая проблема — низкая популярность программ корпоративного пенсионного обеспечения. Балынин отметил, что такие программы есть только в крупных компаниях. Для стимулирования их распространения экономист посоветовал проводить бесплатную рекламу компаний, предоставляющих такие продукты.

Экономист уверен, что многие из этих предложений могут быть реализованы в течение 15 лет, что обеспечит как рост пенсий, так и стабильность всей пенсионной системы России.

По данным Социального фонда, средняя пенсия у работающих россиян в этом году составляет 18,6 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

Ранее пенсионерам рассказали, как в принципе сократить расходы.