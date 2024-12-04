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В Госдуме рассказали, насколько повысятся страховые пенсии в 2025 году

Депутат Бессараб: страховые пенсии граждан будут проиндексированы на 7,3%

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Александр Кряжев/РИА Новости

С 1 января 2025 года страховые пенсии граждан России проиндексируют на 7,3%. Об этом в беседе с телеканалом ОТР рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как отметила парламентарий, повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

В декабре доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева заявила, что с 1 апреля следующего года на рекордные 14,75% возрастут социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Она напомнила, что социальные пенсии могут получать те пенсионеры, которые не накопили достаточного стажа для получения страховой пенсии, инвалиды, а также потерявшие кормильца.

В этом же месяце Бессараб сообщила, что в 2025 году более 1,7 млн россиян получат накопительную пенсию.

Ранее были названы пять главных проблем российской пенсионной системы.

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