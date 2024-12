Две британских газеты начали забастовку впервые за 50 лет

Сотрудники двух британских газет The Guardian и The Observer устроили двухдневную забастовку впервые за 50 лет. Об этом сообщает Национальный союз журналистов (National Union of Journalists, NUJ) Великобритании.

По данным союза, причиной для забастовки стала информация о продаже еженедельника The Observer новостному порталу Tortoise Media. Забастовка началась в 233-ю годовщину выхода первого номера The Observer.

«Десятки сотрудников прессы в знак протеста устроили в среду утром пикет в Лондоне у штаб-квартиры медиакомпании Guardian Media Group (GMG), которая владеет The Guardian и The Observer», — говорится в сообщении.

До этого агентство Reuters сообщало, что профсоюз работников Volkswagen проголосовал за возобновление ограниченных забастовок в связи с возможным закрытием заводов Volkswagen в Германии и сокращением зарплат.

Ранее кузбасские шахтеры объявили о новой забастовке.