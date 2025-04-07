«Звоночки были»: певица Калашникова рассказала о других ДТП актера Ефремова

У актера Михаила Ефремова до аварии, после которой он попал в колонию, уже были ситуации, когда он садился за руль в нетрезвом состоянии и разбивал машины. Об этом сообщает radio1.ru со ссылкой на певицу Анну Калашникову.

«Очень многие мои знакомые с ним близко дружили, и Ефремов разбил им не одну машину. Находясь в нетрезвом состоянии, артист просился прокатиться на автомобиле. В результате Михаилу приходилось покупать новую машину автовладельцу. Звоночки уже были», — сообщила телеведущая.

Калашникова считает, что близкое окружение и компетентные органы должны помогать артисту восстанавливаться после выхода из тюрьмы.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.