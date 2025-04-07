Мужчина с лунатизмом забрался на строительный кран и проснулся на высоте 126 метров

Страдающий лунатизмом мужчина залез на строительный кран в Малайзии, сообщает SCMP.

Инцидент произошел 7 апреля в штате Сабах. Ранним утром очевидцы заметили, что неизвестный лезет на башню крана и сообщили об этом в пожарно-спасательное управление. В тот момент мужчина уже сидел на балке на высоте около 126 метров. На место происшествия отправили спасателей, которые стали вести с ним переговоры и все же уговорили спуститься.

Мужчина не пострадал и через полчаса уже вернулся на землю. Он оказался рабочим, который трудился на этой строительной площадке, и заявил, что наверх его отправил некий «шепчущий голос».

Малайзиец утверждал, что не осознавал своих действий и был шокирован, когда проснулся. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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