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Народный артист назвал Овечкина флагманом российского спорта

Певец Лещенко назвал Овечкина флагманом российского спорта
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Nick Wass/AP

Хоккеист Александр Овечкин является флагманом российского спорта. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил народный артист РСФСР, знаменитый певец и болельщик «Динамо» Лев Лещенко.

«Я считаю, что это большое событие — не только в жизни динамовского коллектива, но и нашей хоккейной дружины. Это гордость, спорт всегда был витриной нашего Отечества — неизбывно мы представляли за рубежом на всех площадках наши виды трудовой деятельности. И Саша Овечкин — флагман нашей спортивной жизни.

Я знаком с его мамой, папу немножко знал. И вообще, Саша был на виду у меня, поскольку я — болельщик «Динамо». Сейчас о нем готовится очень интересный фильм, где мне посчастливилось сказать несколько слов.

А результат говорит сам за себя. Он вышел на первое место, это историческая победа российского спортсмена. И очень приятно, что хоккейной сообщество к этому отнеслось благожелательно, его поздравили, и не было никаких негативных высказываний по этому поводу — это очень здорово. Он — посол доброй воли, как раньше говорили.

Ему желаю здоровья, пусть он еще сотню шайб забьет, чтобы уже на века. Он – легенда, лидер мирового хоккея, это о многом говорит. У нас было много выдающихся игроков, начиная со Славы Фетисова, Владика Третьяка. Но все-таки Овечкин превзошел все результаты. Дай бог ему удачи, пусть он не остывает. Надеюсь увидеть его в рядах динамовской команды, поскольку он озвучил мысль, что после НХЛ будет играть за «Динамо», — сказал Лещенко.

Минувшим вечером Овечкин забросил 895-ю шайбу за карьеру в НХЛ и побил державшийся 26 лет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. На то, чтобы достичь этой планки, российскому форварду потребовалось 1487 матчей.

Ранее Путин поздравил Овечкина с рекордом.

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