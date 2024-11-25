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Кемеровские шахтеры объявили о новой забастовке

Mash Siberia: рабочие шахты «Инская» начнут новую забастовку 2 декабря

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Пресс-служба компании «СУЭК - Кузбасс»

Рабочие шахты «Инская» в Кемеровской области объявили о новой забастовке, которая начнется 2 декабря. Об этом сообщает Telegram-канале Mash Siberia.

По данным канала, шахтерам так и не выплатили зарплаты за период с июля по октябрь. Также рабочие шахты пожаловались, что не могут трудоустроиться в других компаниях.

21 октября сотрудники шахты «Инская» объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. Долг составлял 46 млн рублей 382 сотрудникам. Руководство шахты заверило, что выплатит зарплаты до 28 октября.

8 ноября в Следственном комитете РФ сообщили о задержании гендиректора шахты «Инская» Дениса Немыкина. По версии следствия, с ноября 2023 года по июль 2024 года подозреваемый не выплачивал зарплату 382 работникам предприятия. В итоге задолженность перевалила за сумму свыше 65 млн рублей.

19 ноября Центральный районный суд города Кемерово заключил Немыкина под стражу. В отношении владельца шахты завели уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Ранее стало известно, что россияне чаще всего увольняются из-за невыплаты зарплат.

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