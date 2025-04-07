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Стало известно, какое наследство Паша Техник оставил своему сыну

Рэпер Техник оставил в наследство своему шестилетнему сыну 4 квартиры в Москве
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techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Паша Техник раскрывал в старом интервью, что приобрел для своего сына — шестилетнего Ивана — квартиру в Москве. Об этом сообщает Super.ru.

«Евро, четырехкомнатная, 80 с чем-то квадратных метров. Пиковская, но пойдет», — рассказывал музыкант.

Техник также делился, что у него в собственности находятся три столичные квартиры — в районах Перового и Некрасовка, а также рядом со станцией метро «Люблино». По данным Super.ru, все имущество музыканта достанется Ивану и матери Техника.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта его госпитализировали в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи неделю боролись за жизнь рэпера, однако спустя неделю его состояние резко ухудшилось.

Накануне стало известно, что причиной кончины музыканта стала легочная инфекция. Об этом сообщил директор артиста Марк Яровный со ссылкой на тайских врачей. Дата и место прощания с музыкантом по-прежнему неизвестны.

До этого экс-супруга Техника радовалась снежной погоде в Москве, поскольку это позволит сыну рэпера присутствовать на прощании с отцом. Женщина поясняла, что наследник артиста страдает от поллиноза — сезонного заболевания, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов справился с зависимостью.

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