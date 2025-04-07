Женщина на Kia окатила грязью уфимца, но он догнал ее и жестко отомстил

В Уфе женщина окатила грязью велосипедиста, но он догнал и отомстил ей

В Уфе велосипедист разбил стекло автомобиля Kia Soul из-за брызг из лужи. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«На улице Мубарякова, около дома №18, неизвестный на велосипеде разбил стекло машины и скрылся. Женщина ехала по дороге и, проезжая лужу, случайно обрызгала двух стоявших рядом велосипедистов. Один из них начал преследовать ее, ударять по машине и кричать», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина на велосипеде разбивает рукой стекло автомобиля и грубит женщине.

По информации источника, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут нарушителя.

До этого сообщалось, что в Магаданской области 5 апреля рыбак несколько дней пытался поймать дрейфовавший на льдинах внедодорожник Nissan X-Trail. На льдинах оказались 30 человек, которых спасателям пришлось эвакуировать. При этом два автомобиля унесло в Охотское море, которое омывает японский остров Хоккайдо.

Ранее автомобиль взорвался в центре Киева.