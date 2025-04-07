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Российские спасатели обследовали 75 зданий в Мьянме

В Мьянме спасатели МЧС РФ в поисках людей обыскали более 121 тыс. кв. метров

Спасатели МЧС России обследовали 75 зданий в Мьянме на площади 121 тыс. кв. м в поисках пострадавших от землетрясения людей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС уточнили, что кинологи с собаками проверяют участки после поступающих сигналов. При этом из-за обрушений работать в полный рост невозможно, поэтому спасатели сначала прокладывают узкие проходы в завалах и разбирают конструкции почти в сидячем положении.

Также с начала работы российского госпиталя за медицинской помощью обратились 229 граждан Мьянмы. Врачи российского МЧС провели три сложные хирургические операции. С пострадавшими и их родными работают психологи.

Накануне премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента республики, посетил полевой лагерь МЧС России, чтобы лично ознакомиться с работой российских спасателей и поблагодарить их за помощь в ликвидации последствий землетрясения.

В конце марта серия сильных землетрясений с максимальной магнитудой 7,7 произошла в Мьянме. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме землетрясение вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь. Стихийное бедствие привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение.

Ранее спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней.

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Землетрясение в Мьянме
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