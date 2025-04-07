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МВД Германии выступило за подготовку школьников к войне и другим кризисам

Handelsblatt: МВД Германии рекомендует начать готовить школьников к войне
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Global Look Press

Министерство внутренних дел Германии призвало готовить школьников к войне и другим кризисным ситуациям, в частности, наводнениям, лесным пожарам и кибератакам. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на представителя МВД.

«Учитывая положение дел в области политики безопасности в последнее время, следует уделять больше внимания гражданской обороне, в том числе в школьном образовании», — заявил собеседник издания.

Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий готово помочь с материалами для молодежи и преподавателей. По словам представителя МВД, к экстремальным погодным условиям и другим опасностям теперь необходимо готовиться гораздо тщательнее, чем раньше. Он заявил, что гражданам Германии в домах важно иметь различные запасы, чтобы помочь себе и своей семье в случае необходимости и даже спасти человеческие жизни.

26 марта Еврокомиссия призвала европейцев запастись продуктами питания и всем необходимым минимум на три дня на случай потенциальных кризисов. В качестве угроз перечислены геополитическая напряженность, киберугрозы и стихийные бедствия.

Ранее Сийярто рассказал о реакции венгров на призыв запастись едой на 3 дня.

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