Сотрудники Volkswagen в декабре начнут новые забастовки

Профсоюз работников Volkswagen проголосовал за возобновление ограниченных забастовок в связи с возможным закрытием заводов Volkswagen в Германии и сокращением зарплат. Переговоры с руководством концерна не привели к прорывному результату, сообщает Reuters.

«Пятничное голосование знаменует собой дальнейшее обострение отношений между ведущим автопроизводителем Европы и его работниками по поводу массовых увольнений, сокращения заработной платы и возможного закрытия заводов — радикальных мер, которые компания не может исключить в условиях конкуренции со стороны Китая и снижения спроса», — отмечается в публикации.

Профсоюз IG Metall (в него входят, в том числе, работники Volkswagen) единогласно принял предложение сотрудников немецкого автоконцерна. Соглашение, запрещающее забастовки, действует до 30 ноября, их возобновление возможно уже с 1 декабря. При этом точная дата новых выступлений работников Volkswagen не анонсирована.

Ранее стало известно о предстоящих увольнениях сотрудников Bosch в Германии из-за кризиса в автопроме.