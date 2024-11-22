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Сотрудники Volkswagen в декабре начнут новые забастовки

Рабочие Volkswagen в декабре возобновят забастовки из-за закрытия заводов

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Teresa Kroeger/Reuters

Профсоюз работников Volkswagen проголосовал за возобновление ограниченных забастовок в связи с возможным закрытием заводов Volkswagen в Германии и сокращением зарплат. Переговоры с руководством концерна не привели к прорывному результату, сообщает Reuters.

«Пятничное голосование знаменует собой дальнейшее обострение отношений между ведущим автопроизводителем Европы и его работниками по поводу массовых увольнений, сокращения заработной платы и возможного закрытия заводов — радикальных мер, которые компания не может исключить в условиях конкуренции со стороны Китая и снижения спроса», — отмечается в публикации.

Профсоюз IG Metall (в него входят, в том числе, работники Volkswagen) единогласно принял предложение сотрудников немецкого автоконцерна. Соглашение, запрещающее забастовки, действует до 30 ноября, их возобновление возможно уже с 1 декабря. При этом точная дата новых выступлений работников Volkswagen не анонсирована.

Ранее стало известно о предстоящих увольнениях сотрудников Bosch в Германии из-за кризиса в автопроме.

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