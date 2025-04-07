Адвокаты экс-замминистра обороны Иванова обжаловали арест имущества

Адвокаты обжаловали арест имущества в рамках дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве и растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Басманного суда Москвы.

«В суде зарегистрирована кассационная жалоба по делу», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что особняк, в котором проживали замминистра обороны Тимур Иванов и его бывшая жена Светлана Захарова, записан на 51-летнего водителя Станислава Кузнецова.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Тимура Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны РФ из-за наличия гостайны.

Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.